La data de 7 februarie a.c., polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin SNUAU 112 să intervină pentru aplanarea unei stări conflictuale, în localitatea Negreia.

În cadrul verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, un bărbat de 51 de ani ar fi fost agresat fizic de fratele său.

Bărbatul nu a necesitat îngrijiri medicale și a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii continuă cercetările, iar persoanelor implicate le-au înmânat câte o cerere pentru solicitarea unui ordin de protecție instanței de judecată.