Șase cadre didactice din trei unități de învățământ din județul Maramureș au participat la o mobilitate de tip job shadowing în Italia, în cadrul proiectului Erasmus+ 2025-1-RO01-KA121-ADU-000316883, derulat sub coordonarea ISJ Maramureș. Activitatea s-a desfășurat într-un centru dedicat educației adulților și migranților, oferind participanților o experiență valoroasă atât profesional, cât și uman.

Scopul principal al mobilității a fost dezvoltarea competențelor necesare organizării unor activități de învățare adaptate persoanelor adulte care doresc să își finalizeze studiile. Profesorii maramureșeni au avut ocazia să observe metode moderne de predare, axate pe nevoile reale ale cursanților, pe învățarea practică și pe valorificarea experienței de viață a fiecărui adult implicat în procesul educațional.

Pe parcursul stagiului, participanții au analizat strategii de incluziune educațională și metode de lucru cu persoane provenite din medii culturale diverse. De asemenea, au descoperit modele eficiente de sprijin pentru adulții și migranții aflați în risc de excluziune socială, cu accent pe motivare, consiliere, flexibilitate în învățare și construirea unui parcurs educațional personalizat.

Experiența acumulată va contribui la creșterea calității educației pentru adulți în județul Maramureș, prin transferul de bune practici și consolidarea rolului școlii ca spațiu al incluziunii, al egalității de șanse și al dezvoltării personale.

Învățarea continuă poate schimba destine, iar educația rămâne deschisă tuturor, la orice vârstă.