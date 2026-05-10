Există politicieni care participă la evenimente tradiționale din respect pentru comunitate și există politicieni care merg doar pentru fotografie, costum popular și câteva reacții pe Facebook. Din păcate, deputatul Daniel Ciornei pare să fi bifat a doua variantă.

Deși a fost prezent la celebra Tânjaua Hotenarilor, în postarea sa publică a reușit performanța să transforme evenimentul în „Sâmbra Oilor”. O gafă care poate părea amuzantă la prima vedere, dar care spune multe despre felul superficial în care unii demnitari tratează tradițiile locale. Vorbim despre două evenimente complet diferite, fiecare cu identitatea, simbolistica și istoria sa. Iar când participi la o manifestare ajunsă la ediția cu numărul 56, minimul de respect ar fi să știi unde te afli. Nu e nevoie să fii etnolog, istoric sau specialist în folclor. E suficient să fii atent.

Dar poate că domnul deputat era încă sub influența atmosferei pastorale după episoadele recente în care defila prin Baia Mare alături de o capră, într-un spectacol care părea mai degrabă campanie de circ decât apropiere autentică de tradițiile maramureșene.