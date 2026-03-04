În timp ce Romsilva își apără imaginea în online și în instanță, în Parcul Național Munții Rodnei, parc administrat tot de Regia Națională a Pădurilor, accesul ilegal cu snowmobile pare să fi devenit o practică obișnuită.

Imagini și filmări realizate de Daniel van Soest arată zeci, poate sute de urme de motoschiuri în interiorul parcului, semn că nu este vorba despre un incident izolat, ci despre ture organizate, promovate ca „pachete turistice”.

Într-un articol publicat pe Republica, autorul vorbește despre un „dezmăț” motorizat într-o zonă unde accesul este clar interzis prin lege. Turiștii, mulți veniți din străinătate, ar fi recunoscut că aleg România tocmai pentru că „aici se poate”.

Platforma România Curată anunță că a obținut acordul pentru publicarea imaginilor și că va sesiza Garda de Mediu, precum și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cerând explicații și măsuri urgente.

Legea este clară: accesul neautorizat cu snowmobile în ariile naturale protejate este contravenție și se sancționează cu amenzi de până la 10.000 de lei pentru persoane fizice și 60.000 de lei pentru firme. Responsabilitatea revine administrației parcului și autorităților de mediu.

Foto: romaniacurată.ro