Parohia Ortodoxă Săcălășeni, în parteneriat cu Asociația Culturală „Tradițiile din satul meu”, organizează un atelier de confecționat mărțișoare dedicat părinților și bunicilor, în cadrul unui proiect parohial pentru copii și tineri.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 7 martie, de la ora 10:30, la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Săcălășeni. Activitatea se desfășoară cu participarea copiilor din parohie și are scopul de a promova tradițiile românești și legătura dintre generații, prin realizarea simbolurilor specifice începutului de primăvară.

Atelierul este organizat cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, al Protopopiatului Ortodox Român Baia Mare și în colaborare cu Gabriela Filip, muzeograf în cadrul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș.