În preajma zilei de Ziua Internațională a Femeii, publicul este invitat să descopere o întâlnire simbolică între culturi și tradiții, într-o expoziție care evidențiază valorile universale ale feminității.

Expoziția „EA. Chipuri ale feminității: punți între Maramureș și Africa tradițională” aduce împreună obiecte de patrimoniu ce vorbesc despre viață, frumusețe, protecție, maternitate și memorie – valori care au unit comunitățile umane de-a lungul timpului.

Podoabe purtate la sărbători, obiecte de ritual, sculpturi și imagini ale vieții feminine dezvăluie modul în care femeia a fost văzută ca păstrătoare a tradiției și a echilibrului comunității, atât în satul maramureșean, cât și în comunități africane tradiționale.

Expoziția va fi găzduită de Muzeul Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor” din Sighetu Marmației, iar vernisajul va avea loc vineri, 6 martie, de la ora 12:00. Publicul va putea vizita expoziția până în 25 iunie.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Astra și cu Colecția particulară Daniela Mayaya din Iași.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să descopere chipurile feminității dincolo de granițe și de timp, într-un dialog cultural care apropie tradiții aparent îndepărtate.