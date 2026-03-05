În data de 5 martie 2026, Sala de conferințe a Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” a găzduit simpozionul educațional cu participare internațională „Profilaxie și intervenție timpurie/precoce în terapia limbajului”. Evenimentul s-a desfășurat între orele 11:00 și 14:00 și a reunit specialiști din domeniul logopediei și al educației speciale.

Manifestarea a fost inițiată de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș și a avut loc în contextul marcării anuale, pe 6 martie, a Ziua Europeană a Vorbirii și a Terapiilor de Limbaj. Scopul evenimentului a fost promovarea importanței intervenției logopedice timpurii și încurajarea colaborării dintre specialiști din diferite domenii pentru sprijinirea persoanelor cu tulburări de limbaj și comunicare.

Simpozionul a fost moderat de Alina Pralea, director al Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș. La eveniment au participat educatori, psihologi, logopezi, pediatri și părinți, atât în format fizic, cât și online. Caracterul internațional al manifestării a fost dat de participarea unor specialiști din instituții de învățământ din Chișinău și Hust.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul Mihai Pop, reprezentant al Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, și Teodor Ardelean.

Invitat special al simpozionului a fost Adrian Roșan, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care a susținut prezentarea „Programe bazate pe evidențe – educație și intervenție timpurie”.

„Într-o echipă multidisciplinară oamenii trebuie să colaboreze. În zilele noastre, paradigma învățării s-a schimbat, a deviat de la perspectiva tradițională, iar cartea nu mai ocupă același loc în procesul de învățare. Noi vrem să facem o punte între ceea ce cunoaștem ca logopezi și oferta generoasă a platformelor educaționale digitale și a roboticii”, a subliniat profesorul în cadrul prezentării sale.

Evenimentul a oferit participanților oportunitatea de a face schimb de bune practici și de a discuta despre metode moderne de prevenție și intervenție timpurie în terapia limbajului.