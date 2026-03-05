În cadrul activităților organizate cu prilejul Săptămânii Meseriilor, elevii clasei a V-a din cadrul Școlii Gimnaziale din Baia Sprie au participat la o întâlnire interactivă cu doi polițiști, care le-au prezentat aspecte din activitate și responsabilitățile profesiei lor.

Elevii au aflat că a fi polițist nu înseamnă doar aplicarea legii, ci și sprijinirea oamenilor, prevenirea situațiilor de risc și intervenția rapidă atunci când cineva are nevoie de ajutor. Polițiștii au subliniat importanța disciplinei, a corectitudinii și a respectului față de ceilalți, valori esențiale pentru oricine își dorește să urmeze această carieră.

Polițiștii au vorbit și despre necesitatea sportului, a unei bune condiții fizice, precum si a disciplinei, esențiale pentru a face față provocărilor din teren.

Curioși și implicați, elevii au adresat întrebări și au descoperit că, în spatele acestei profesii, stau munca, perseverența și dorința de a proteja comunitatea.