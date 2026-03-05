La data de 4 martie a.c., în intervalul orar 15.00-19.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au organizat și executat o acțiune având ca scop prevenirea și combaterea migrației ilegale și a contrabandei cu tutun și produse din tutun.

Activitățile au fost concentrate pe principalele artere de circulație.

Polițiștii au acționat pentru:

• verificarea legalității transportului de persoane;

• controlul documentelor de proveniență și însoțire a mărfurilor;

• depistarea produselor accizabile provenite din activități ilicite;

Mai multe autovehicule au fost controlate, iar ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în cuantum de peste 6.000 de lei.

De asemenea, un certificat de înmatriculare a fost reținut și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare a fost retras.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș va continua organizarea unor astfel de activități, adaptate dinamicii riscurilor identificate, pentru protejarea comunității și aplicarea fermă a legii.