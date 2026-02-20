Astăzi, în Sala Transist a Primăriei Sighetu Marmației, a fost marcat debutul oficial al turneului Final Four al Cupei României la baschet feminin, ediția 2025/2026, un eveniment de anvergură care aduce orașul în prim-planul competițiilor sportive naționale.

La eveniment au participat reprezentanții celor patru echipe finaliste, alături de oficiali ai Federația Română de Baschet: președinta Carmen Tocală și secretarul general Tibi Dumitrescu. De asemenea, au fost prezenți George Opriș, președinte CSM Sighetu Marmației, Șerban Sere, director CSM Oradea, voluntari implicați în organizarea competiției, reprezentanți ai mass-media și invitați din comunitate.

În cadrul întâlnirii, a fost subliniată importanța găzduirii unui astfel de turneu pentru Sighetu Marmației, considerat o recunoaștere a implicării orașului în susținerea performanței sportive, a spiritului de echipă și a valorilor fair-play-ului. Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor implicați în pregătirea evenimentului, în special tinerilor voluntari, a căror implicare contribuie la buna desfășurare a competiției.

Meciurile din cadrul Final Four se vor desfășura la Sala Polivalentă din Sighetu Marmației, iar organizatorii îi invită pe sigheteni și pe iubitorii baschetului să susțină sportivele și să ia parte la spectacolul oferit de baschetul feminin românesc.

În aceste zile, Sighetu Marmației trăiește prin emoția și energia unei competiții care aduce în prim-plan performanța și pasiunea pentru sport.