Vineri, 27 februarie, de la ora 11.00, în Sala de Conferințe a Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, va avea loc simpozionul omagial intitulat „Gheza Vida – un maramureșean pentru eternitate”, dedicat personalității marcante a sculptorului Gheza Vida.

Evenimentul este organizat de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, în colaborare cu Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare și Muzeul Memorial „Gheza Vida”, reunind personalități ale mediului academic, cultural și jurnalistic.

În cadrul simpozionului vor susține intervenții: prof. dr. Teodor Ardelean, acad. prof. dr. Marius Porumb, prof. dr. Negoiță Lăptoiu, dr. Ioan Marchiș, Veronica Vancea – custode al Muzeului „Gheza Vida”, jurnalista Carmen Farcașiu din Cluj și ing. Daniela Ciută, președinte ASTRA Carei.

Programul va fi completat de momente muzicale susținute de Cvartetul Maramusic, coordonat de prof. Carmen Augustin, oferind un cadru artistic potrivit pentru evocarea operei și personalității sculptorului.

Totodată, în holul bibliotecii va fi vernisată expoziția „Portretele lui Vida”, prilej pentru public de a redescoperi creații reprezentative și imagini dedicate artistului.

Simpozionul se anunță a fi un eveniment cultural de referință, menit să omagieze contribuția lui Gheza Vida la patrimoniul artistic românesc și să reafirme legătura profundă dintre creația sa și spiritualitatea maramureșeană.