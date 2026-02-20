Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș și cei ai Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au documentat activitatea infracțională a nouă bărbați, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, amenințare și încăierare, iar astăzi, 20 februarie a.c., față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

În fapt, la data de 19 februarie a.c., în jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați să intervină în localitatea Vălenii Lăpușului, la un scandal între mai multe persoane.

La faţa locului au ajuns polițiștii, care au observat două grupuri de persoane ce s-ar fi agresat fizic reciproc, folosindu-se de pietre și obiecte contondente.

Polițiștii au aplanat conflictul, însă, la scurt timp, s-a alăturat un alt grup de persoane care a continuat să tulbure ordinea și liniștea publică, manifestându-se violent.

Întrucât nu s-au supus somațiilor, polițiștii au executat un foc de avertisment în plan vertical.

De îndată, la fața locului au fost direcționate forțe mărite, respectiv luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Persoanele implicate au fost identificate și conduse la sediul poliției pentru audieri.

În urma audierilor, polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 9 bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 66 de ani pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, amenințare și încăierare.

În baza întregului material probator existent în cauză, față de cei nouă bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Pe parcursul desfășurării activităților polițiștii au fost sprijiniți de jandarmi.

Persoanele în cauză au fost introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În continuare, polițiștii sub coordonarea procurorului de caz vor efectua investigații pentru identificarea tuturor participanților la comiterea infracțiunilor.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.