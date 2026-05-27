Marți, 26 mai a.c., în jurul orei 23.50, polițiștii orașului Șomcuta Mare, în timp ce efectuau serviciul de patrulare, au oprit pe D.J. 193, în localitatea Hideaga, un autoturism.

La volanul acestuia au identificat un tânăr de 30 de ani.

Întrucât tânărul emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii au procedat la conducerea acestuia la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.