La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș se pun în permanență în aplicare prevederile Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul polițistului și a H.G. nr. 725 din 2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a Capitolului IV din Legea nr. 360 din 2002 privind Statului polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor, ambele cu modificările și completările ulterioare.

Pe parcursul carierei, în urma mai multor abateri constatate, față de polițistul în cauză s-au dispus, treptat, mai multe sancțiuni disciplinare, în mod gradual, în funcție de abaterea disciplinară săvârșită, cauzele, gravitatea, consecințele acesteia și gradul de vinovăție.

Ca urmare a tuturor faptelor săvârșite, în urma verificărilor efectuate și a consultării Consiliului de disciplină s-a stabilit faptul că agentul de poliție a dat dovadă în mod repetat de un comportament necorespunzător la serviciu, în familie sau societate, aducând astfel atingere onoarei, probității profesionale a polițistului sau prestigiului instituției.

Reprezentanții instituției insistă asupra adoptării unui comportament adecvat, ținând cont de faptul că respectul, corectitudinea și integritatea sunt valori fundamentale pentru exercitarea profesiei de polițist.

Ca rezultat al verificărilor efectuate în cauză, s-a dispus destituirea din funcție a agentului de poliție și împiedicarea acestuia la săvârșirea altor fapte.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș se delimitează ferm de asemenea comportamente și dispune măsuri legale în cazul abaterilor săvârșite de polițiști.