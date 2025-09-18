La Centrul Rivulus Pueris, din subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, luna septembrie a adus un început plin de energie și entuziasm: seniorii băimăreni au pornit din nou în aventura învățării limbii engleze. Fie că sunt la început de drum sau au deja experiență, seniorii se întâlnesc cu bucurie și curiozitate în fiecare săptămână. Pentru bunicii băimăreni, aceste cursuri înseamnă încredere, prietenii noi și nu în ultimul rând acumularea de cunoștințe.

Un rol esențial în acest proiect îl are Alexandra Georgeta Matei – profesor voluntar, căreia îi mulțumim pentru dăruirea, răbdarea și bucuria cu care se implică în fiecare lecție.

Programul cursurilor este următorul:

Marți, ora 10:00 – grupa avansați

Miercuri, ora 10:00 – grupa începători

Din luna octombrie, atmosfera de învățare se va extinde și la Centrul Caspev, unde alți seniori vor avea ocazia să descopere frumusețea limbii engleze.

Pentru detalii și informații suplimentare sunați la Centrul Rivulus Pueris, tel. 0262-424.143.