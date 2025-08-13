În această vară, senioarele băimărene care participă la activități în centrele Direcției de Asistență Socială au ales să își petreacă diminețile într-un mod activ și plin de voie bună, implicându-se în sesiuni de gimnastică adaptată vârstei și nevoilor lor. Sub îndrumarea atentă a instructorilor, exercițiile ușoare, muzica veselă și atmosfera prietenoasă transformă fiecare întâlnire într-o doză de energie și optimism.



Mișcarea nu este doar un mod de menținere a sănătății fizice, ci și o ocazie minunată de socializare și de a ne bucura împreună de frumusețea verii. Așa cum spun chiar participantele: „Nu există vârstă pentru a fi activ și fericit!”.

Voluntarii care coordonează activitățile: Dana Lucăcel – instructor aerobic și fitness, Mihaela Ariciu – instructor fitness, Valeria Tokoș – profesor sport.