Sărbătoare mare duminică, 17 august, în Vima Mică, ocazionată de ediția a VII-a a evenimentului Fii Satului – Zestrea Satului.

Programul slujbelor

Ora 9.00 – Utrenia

Ora 10.00 – Sfânta litughie, oficiată de un sobor de preoți

Ora 12.00 – Concert de pricesne susținut de Paul Coza și grupul vocal ASCOR Baia Mare, precum și de alți artiști invitați

Ora 13.00 – Agapa frățească la muzeu “La lelea Ruzale”