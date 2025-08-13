Sărbătoare mare duminică, 17 august, în Vima Mică, ocazionată de ediția a VII-a a evenimentului Fii Satului – Zestrea Satului.
Programul slujbelor
Ora 9.00 – Utrenia
Ora 10.00 – Sfânta litughie, oficiată de un sobor de preoți
Ora 12.00 – Concert de pricesne susținut de Paul Coza și grupul vocal ASCOR Baia Mare, precum și de alți artiști invitați
Ora 13.00 – Agapa frățească la muzeu “La lelea Ruzale”
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...Citeste mai mult
Lasă un răspuns