Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, valabilă în mai multe regiuni ale țării, în perioada 13-14 august.

Miercuri, între orele 12:00 și 21:00, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei sunt așteptate maxime între 33 și 36 de grade Celsius, local în condiții de caniculă, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) depășind ușor pragul critic de 80 de unități. Cele mai ridicate valori vor fi în regiunile vestice.

Joi, în același interval orar, codul galben se va extinde, cuprinzând Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și vestul și sudul Olteniei. Maximele vor ajunge la 33-37 de grade Celsius, cu valori mai mari în vest.

ANM avertizează că, până spre sfârșitul săptămânii, canicula și disconfortul termic ridicat vor persista, în special în vestul și sud-vestul țării.