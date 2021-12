A răsunat Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din cartierul băimărean Vasile Alecsandri de vocile colindătorilor. Au vestit într-un glas nașterea Domnului Ansamblul Folcloric „Hori și joc” a Palatului Copiilor Baia Mare, condus de profesor coregraf Seraz Maria, dar și seniorii corului „Crizanteme” al Centrului de zi pentru persoane vârstnice CASPEV Baia Mare condus de prof. Mihaela Bob Zăiceanu, mulți dintre ei beneficiari ai Proiectului „Respect pentru bunici”.

Concertul de colinde este deja o tradiție a Parohiei Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Baia Mare, dar a fost pentru prima dată când bunicii și nepoții au colindat împreună și au schimbat cadouri.



„În fiecare an în Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril are loc un concert de colinde. În acest an am reușit să aducem alături și copii și bunici și este o mare bucurie pentru noi”, a subliniat preotul paroh Andrei Pop.

Bucuroși de invitație au fost și bunicii de la Caspev.

„Mă bucur din suflet că am reușit să vestim Nașterea Domnului în colinde alături de copii, că reușim să transmitem tradițiile noatre celor mai mici membri ai comunității, că minunatele colinde pe care le-am învățat și noi de la bunicii noștri vor dăinui peste veacuri”, a spus Florica Cavași, membru al Corului Crizanteme, voluntar în cadrul Proiectului „Respect pentru bunici”.

Colinda a fost „răsplătită” de gazde cu ceai cald, cozonaci și cadouri pentru cei mici și bunici.