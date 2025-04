Europa League, a doua competiție continentală ca importanță, ne propune două semifinale interesante. Dacă Bodo/Glimt este marea surpriză, apariția unor echipe precum Tottenham, Manchester United și Athletic Bilbao este firească.

Semifinalele Europa League 2024/2025 se vor disputa pe 1 și 8 mai, după următorul program:

Tottenham – Bodo/Glimt

Athletic Bilbao – Manchester United

Athletic Bilbao – Manchester United, cel mai tare duel din semifinale

Athletic Bilbao are o misiune dificilă contra lui Manchester United în drumul spre finala de pe 21 mai. Aceasta se va disputa tocmai pe San Mamés din Bilbao, astfel că Athletic are un motiv în plus să își dorească să dispute finala în fața propriilor fani.

Duelul cu Manchester United nu va fi ușor, mai ales că englezii vin după un duel spectaculos contra lui Lyon, decis dramatic cu scorul general 7-6. În schimb, Bilbao a trecut cu 2-0 la general de echipa lui Ianis Hagi, Rangers.

Spaniolii se pot baza pe un ascendent moral contra lui Manchester United. Până acum, Athletic Bilbao a învins-o de trei ori pe United și a pierdut o singură dată. Duelurile s-au înregistrat însă cu mult timp în urmă:

16 ianuarie 1957: Athletic Bilbao – Manchester United 5-3

6 februarie 1957: Manchester United – Athletic Bilbao 3-0

8 martie 2012: Manchester United – Athletic Bilbao 2-3

15 martie 2012: Athletic Bilbao – Manchester United 2-1

Bilbao a disputat 16 meciuri contra echipelor din Anglia până în acest moment. A câștigat 5, a remizat 4 și a pierdut de 7 ori. În schimb, Manchester United are o tradiție mai vastă contra echipelor din Spania. A câștigat 23 de partide, a remizat de 28 de ori și a pierdut de 25 de ori.

În acest sezon, Manchester United s-a duelat deja cu o echipă din Spania, în Europa League. În martie, englezii au trecut de Real Sociedad după ce au câștigat acasă cu 4-1 și au remizat în deplasare cu 1-1. Bilbao n-a mai întâlnit o echipă din Anglia din 2012, de la duelul cu Manchester United.

Sunt rare duelurile atât de echilibrate în competițiile continentale. Nu s-a mai întâmplat de mult ca două echipe să aibă aceeași cotă la pariuri sportive pentru calificarea în faza următoare. Atât Bilbao, cât și United au cota 1.90 să avanseze în finală. În schimb, cotele 1X2 arată astfel:

victorie Athletic Bilbao – 1.95

egal – 3.40

victorie Manchester United – 4.00

Mai poate produce Bodo/Glimt o surpriză?

În cealaltă semifinală se întâlnesc Tottenham și Bodo/Glimt. Gruparea norvegiană a produs surpriza în sferturile de finală și a trecut de Lazio Roma. În schimb, Tottenham, echipă la care Radu Drăgușin nu va putea juca din cauza unei accidentări, a eliminat-o pe Eintracht Frankfurt.

Aceasta va fi prima întâlnire dintre Tottenham și Bodo/Glimt, având în vedere că norvegienii nu au un istoric mare în cupele europene. De fapt, Tottenham a întâlnit până acum doar de patru ori echipe din Norvegia și a câștigat de fiecare dată. Ultima dată tot în Europa League, în 2013, când a învins-o pe Tromsø cu 2-0 și 3-0.

Bodo/Glimt a pierdut toate cele trei meciuri jucate împotriva echipelor din Anglia. Unul dintre ele chiar în acest sezon de Europa League, în luna noiembrie, când a cedat pe terenul lui Manchester United cu 3-2.

https://www.youtube.com/watch?v=RPpv70li_DE

Cel mai periculos jucător de la Bodo/Glimt este Kasper Høgh, unul dintre golgheterii Europa League din acest sezon, cu 7 reușite. El este la egalitate cu Ayoub El Kaabi de la Olympiacos, care nu a reușit, totuși, să marcheze și în poarta celor de la FCSB în duelul din faza ligii.

Miză uriașă pentru câștigarea Europa League

Echipele implicate nu luptă doar pentru trofeul pus în joc, ci și pentru a-și asigura un loc în sezonul următor al Champions League. Mai ales pentru echipele din Anglia aceasta este o miză uriașă, din moment ce Manchester United și Tottenham sunt în partea inferioară a ierarhiei din Premier League.

Ambele pot salva sezonul printr-un trofeu în Europa League, care le va aduce și dreptul de a juca Supercupa Europei contra câștigătoarei din Champions League. Așadar, finala ce va fi organizată la Bilbao se anunță incendiară.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.