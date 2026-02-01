Primăria Municipiului Baia Mare aduce la cunoștința opiniei publice faptul că un vehicul a fost ridicat de pe domeniul public al municipiului, iar autoritățile încearcă identificarea proprietarului sau a deținătorului legal al acestuia.

În acest sens, a fost întocmit și publicat un tabel nominal care conține caracteristicile tehnice ale vehiculului ridicat. Documentul poate fi consultat de persoanele interesate, în vederea stabilirii dreptului de proprietate sau deținere legală.

Reprezentanții Direcției Generale Poliția Locală precizează că, în cazul în care proprietarul sau deținătorul legal nu se prezintă la sediul instituției din Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 2, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, autovehiculul va trece de drept în proprietatea Municipiului Baia Mare.

Această măsură este aplicată în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritățile locale recomandă persoanelor care dețin informații relevante sau care se recunosc ca fiind proprietari să se prezinte în cel mai scurt timp la sediul Poliției Locale.