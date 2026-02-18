Siguranța elevilor reprezintă o prioritate constantă pentru polițiști, motiv pentru care aceștia desfășoară activități preventive și acțiuni specifice în unitățile de învățământ, pentru a asigura un climat de ordine și protecție în mediul școlar.

Astfel, marți, 17 februarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat o activitate cu rol preventiv și pro-activ la Școala Gimnazială Nr. 5 din Sighetu Marmației.

Scopul acțiunii a vizat prevenirea bullyingului și, de asemenea, prevenirea și combaterea comercializării, în incinta unităților de învățământ, a tutunului și a substanțelor interzise.

Pentru creșterea gradului de conștientizare în mediul școlar, poliţiştii au evidenţiat aspecte relevante ale campaniei „Scoate violența școlară din anonimat”, accentuând importanța unui mediu școlar sigur și prevenirea fenomenelor de violență.

Prin intermediul acestei întâlniri, polițiștii au oferit elevilor informații și recomandări practice despre siguranță personală, respect reciproc și responsabilitate socială, în acord cu prioritățile de prevenire promovate de structura de siguranță școlară la nivelul județului.

La această activitate au participat 25 de elevi, iar prin dialog deschis și exemple din viaţa de zi cu zi, polițiștii le-au transmis copiilor mesaje preventive, încurajându-i să apeleze cu încredere la sprijinul autorităților ori de câte ori se confruntă cu situații dificile.

Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, obiectivul principal fiind crearea și menținerea unui mediu școlar sigur, în care elevii să se dezvolte armonios.