Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, la această oră, nu sunt autostrăzi cu circulația oprită din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Cu toate acestea, traficul se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe artere importante din țară.

Autostrăzi afectate de ninsoare

Se circulă cu depuneri de zăpadă pe carosabil pe următoarele tronsoane:

Autostrada A1 București – Râmnicu Vâlcea

Autostrada A2 București – Cernavodă

Autostrada A3 București – Brașov

Autostrada A7 Ploiești – Adjud

Autostrada A0 Centura București

Pe DN 67C, între Rânca și Novaci (județul Gorj), traficul este îngreunat pe ambele sensuri, desfășurându-se în spatele utilajelor de deszăpezire și al echipajelor de poliție.

Restricții de tonaj pe Autostrada A2

Pe Autostrada A2 București – Cernavodă sunt impuse restricții pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, pe ambele sensuri, între kilometrii 144 – 105, pe tronsonul Fetești (județul Ialomița) – Dragalina (județul Călărași).

Drumuri naționale închise

Mai multe drumuri naționale sunt închise din cauza viscolului și a depunerilor de zăpadă, în județele Buzău, Brăila, Constanța, Ialomița, Tulcea și Vrancea. Printre acestea se numără:

DN 22 Râmnicu Sărat – Băile (BZ)

DN 21 și DN 21A în județul Brăila

DN 22A Saraiu – limita cu Tulcea (CT)

DN 21 Slobozia – Brăila

DN 2S Jijila – pod Brăila

DN 23B Măicănești – Ciorăști (VN)

DN 2N Bogza – Dumbrăveni (VN)

Restricții pentru autovehicule peste 3,5 tone

Restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sunt impuse pe mai multe drumuri din județele Buzău, Constanța, Ialomița și Tulcea, inclusiv pe:

DN 22C Cernavodă – Murfatlar

DN 38 Vama Veche – Agigea

DN 3 Constanța – Ostrov

DN 21 Drajna – Slobozia

DN 22A Cataloi – Topolog

Restricții pentru autovehicule peste 7,5 tone

De asemenea, sunt impuse restricții pentru vehiculele peste 7,5 tone pe:

DN 2A Urziceni – Giurgeni (Ialomița)

DN 22 Isaccea – Jijila (Tulcea)

DN 23 Focșani – Nănești (Vrancea)

Recomandările polițiștilor

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să se informeze înainte de a pleca la drum; să adapteze viteza la condițiile de iarnă; să păstreze o distanță corespunzătoare între vehicule; să evite depășirile periculoase și comportamentul agresiv; să respecte toate regulile de circulație și indicațiile autorităților.

Autoritățile fac apel la responsabilitate și prudență sporită în trafic, în contextul condițiilor meteo dificile.