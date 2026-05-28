Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile joi, 28 mai, pînă la ora 15.00, în Șindrești, pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Tot joi, tot pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă până la ora 14.00, va fi întreruptă furnizarea apei potabile pe str. B. Șt. Delavrancea.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

De asemenea, nu vor avea apă la robinete, între orele 09.00 și 18.00 băimărenii de pe str. Gării între nr. 8-22 și 31, 33. Aici se execută lucrări de modernizare – cuplare rețea nouă de apă str. Gării intersecție cu str. Vlad Țepeș.

Chiar dacă aceste lucrări crează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.