Un băimărean a postat recent un mesaj de avertizare, referitor la un individ, presupus preot, care cere bani pe un grup de facebook, pentru înmormântarea unui preot. Textul omului este însoţit de poza preotului Adrian Marian Ioan Ieremi din Cărbunari, decedat anul trecut la doar 41 de ani într-un accident rutier grav. Escrocul susține că preotul este unchiul său și că familia acestuia are nevoie de ajutor financiar.

Băimăreanul l-a contactat în privat pe falsul preot.

„Atenție! Să fiți cu băgare de seamă la postările de pe Facebook, în care se solicită donații. Astăzi, am primit o poză, cu o postare de pe grupul „Muntele Athos-Grădina Maicii Domnului” în care era atașată poza părintelui Adrian (trecut la cele veșnice anul trecut), cu un mesaj de înduioșare, cum că părintele ar fi decedat ieri într-un accident auto, și familia are nevoie de sprijin financiar. Am să atașez poze cu conversația mea, pe care am avut-o cu individul care dorește să facă bani, înșelând persoanele de bună credință. M-a blocat pe Facebook, și mi-a blocat și numărul de telefon. În conversație, aveți și numărul lui de telefon…poate îl sunați, și îi faceți câteva urări de bine. Doamne ajută, și mare mare ATENȚIE!”, a scris Medișan Marius.

