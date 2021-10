Bluff-ul este una dintre cele mai eficiente și dificile mișcări pe care le poți face la o mână de Poker. Pentru a duce la bun sfârșit un bluff corect, vei avea nevoie de un caracter puternic și de o voință la fel de puternică. Nu trebuie să lași niciun indiciu adversarilor deoarece tu ești cel care se află în cel mai mare pericol în momentul în care bluffezi. Crezi că ai putea beneficia de pe urma unor sfaturi despre cum poți să blufezi eficient? Iată-le!

Ce este bluff-ul

Bluff-ul este un mod strategic prin care încerci să câștigi o mână de Poker fiind cel care cere foarte mulți bani deși cărțile din mână nu au aproape nicio putere de câștig. Adică încerci să minți sperând că îl vei intimida pe adversar. Dacă vrei să crești rata de succes a rundelor în care bluffezi, va fi nevoie să îți citești foarte bine adversarii. Acest lucru nu seamănă cu nimic ce ai întâlnit la jocuri ca la aparate. În jocul de Poker interacționezi direct cu jucători adevărați care au comportamente diferite.

Unii jucători pot reacționa foarte agresiv atunci când sunt provocați la masa de joc, iar alții sunt mai pașnici și joacă de obicei într-un mod sigur păstrând astfel o limită între nesiguranța unui pariu periculos și puterea cărților. Dacă ai ghinionul să bluffezi atunci când adversarul are doi ași, acesta este probabil ghinionul tău, dar ar fi trebuit să citești adversarul destul de bine încât să îți dai seama de posibilitatea unei mâini bune.

Oponenții

În arta bluffului, adversarii sunt cei care dictează șansele și strategia. Nu uita că pariurile sunt influențate la fel de mult de mâna ta cât sunt influențate și de mâinile adversarilor tăi. Dacă vrei să fii sigur că iei deciziile corect, ar trebuii să fii foarte atent atunci când bluffezi. Cărțile oponenților sunt cele care ar trebui să te intereseze mai mult deoarece ele determină rata de succes a bluffului. Pe parcursul jocului trebuie să fii conștient că deși tu îți dorești să îi citești pe adversari, același lucru fac și ei cu tine.

Cât de multe informații ești dispus să le oferi celor din jurul mesei? Încă un indicator al ratei de succes a unui bluff este palmaresul adversarilor tăi. Dacă un jucător are un istoric în care a avut parte de foarte multe înfrângeri, acesta va fi dispus să riște pentru că are ca obiectiv recuperarea pierderilor. Dacă adversarul are un istoric plin de câștiguri, acesta va juca destul de conservator pentru a se asigura că își păstrează jetoanele pentru cât mai mult timp. Deci el este o țintă bună pentru un bluff.

Bluff vs semi-bluff

Este destul de evident că jocurile și turneele importante de Poker nu vor putea fi niciodată câștigate de jucătorii care stau la extremele comportamentului normal de jucător. Dacă ești prea agresiv, în cele din urmă vei fi prins descoperit. Dacă ești prea precaut, vei vedea că ajungi printre ultimii 50 de jucători, dar nu vei avea alte jetoane să poți continua. Dacă în momentul în care apelezi la mișcare de bluff, oponentul știe deja că nu este normal pentru comportamentul pe care el l-a înțeles urmărind cum joci, acesta nu va mai cădea în plasă.

Deci care este soluția? Să fii mereu imprevizibil și să nu faci niciodată aceleași lucruri deoarece adversarii vor identifica anumite tipare în stilul tău de joc. Ce este un Semi-Bluff? Un semi-bluff este o mișcare care începe ca un bluff normal, adică un pariu destul de mare care să îi facă pe ceilalți să creadă că ai o mână foarte bună. Diferența este că tu ai o carte suficient de bună pentru a susține și un pariu neașteptat venit din partea unui jucător. Dacă acesta crede că bluffezi și reușești să învingi mâna, vei mai distruge un jucător.

O strategie pe care nu trebuie să o aplici niciodată este cea de începător. Unii jucători au un stil de joc destul de standard până într-un moment când fac un all-in care este evident că are o intenție. Niciun jucător nu îți va plăti un all-in, mai ales dacă este primul din ultimele 50 de mâini. Este evident că ori bluffezi, ori ai o mână bună, dar probabil o vei face când ai o mână bună sperând că poți prinde pe cineva cu un pariu.

Concluzie

Nu este foarte dificil să bluffezi , dar succesul unui bluff ține de tactica pe care o folosești pentru a face un bluff corect. Imaginea ta de jucător contează cel mai mult deoarece blufful îți este cunoscut doar ție în timp ce restul jucătorilor se gândesc de 10 ori înainte de a lua o decizie.