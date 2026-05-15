Îndrăgita interpretă de muzică populară Andreea Ghițiu a lansat astăzi, 15 mai, noul său cântec intitulat „Inima lacrimă varsă”, un proiect muzical încărcat de sensibilitate și emoție, dedicat publicului care îi apreciază autenticitatea și dragostea pentru folclorul românesc.

Inspirată de frumusețea și tradițiile Țării Lăpușului, artista aduce în fața iubitorilor de muzică populară o poveste despre iubirea imposibilă dintre fată și fecior, o temă prezentă în satul tradițional românesc, dar care continuă să emoționeze și astăzi.

„Țara Lăpușului a fost și va rămâne pentru mine izvor de inspirație, locul din care îmi trag rădăcinile, emoția și dragostea pentru cântecul tradițional.

Este un cântec de dragoste și de dor, o poveste despre iubirea imposibilă dintre fată și fecior — o temă des întâlnită în lumea satului de odinioară, dar care rămâne atât de actuală și astăzi.

Nu am scris acest cântec pentru că aș fi trăit neapărat o astfel de iubire, ci pentru că împrejurările, oamenii, inima și gândurile mele m-au purtat spre această temă sensibilă, profundă și plină de emoție”, a transmis artista.

Videoclipul piesei îi are în rolurile principale pe balerinii Simina Szepacher și Alexandru Nechita, colegi ai artistei din cadrul Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”.

De asemenea, Andreea Ghițiu a adresat mulțumiri speciale soțului său, Andrei Bota, cel care a realizat videoclipul piesei. Filmările au avut loc la Muzeul Satului Baia Mare. Artista îi invită pe toți cei care îi apreciază muzica să urmărească videoclipul și să îi fie alături în proiectele viitoare.