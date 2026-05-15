Joi, 14 mai a.c., în intervalul orar 09.30-13.00, polițiștii orașului Baia Sprie au desfășurat o acțiune împreuna cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureș.

Scopul acesteia a vizat prevenirea încălcării normelor rutiere și menținerea siguranței pe drumurile publice.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 21 de autoturisme, fiind aplicate 31 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, în cazul a opt autoturisme care nu prezentau siguranță pe drumurile publice a fost dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 8.000 de lei.