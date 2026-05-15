Ca urmare a cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției orașului Vișeu de Sus, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, doi tineri de 27, respectiv 28 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de complicitate la infracțiunea de violență în familie și violență în familie și amenințare au fost reținuți azi, 15 mai, de polițiști pentru 24 de ore.

În fapt, la data de 14 mai a.c., în jurul orei 11.00, polițiștii orașului Vișeu de Sus au fost sesizați de un tânăr de 27 de ani, din Vișeu de Sus, cu privire la faptul că, în timp ce se afla la adresa de domiciliu împreună cu fosta sa concubină, de 28 de ani, aceasta și-ar fi agresat fiul de cinci ani.

Ulterior, femeia l-ar fi amenințat pe tânărul de 27 de ani cu acte de violență.

În cazul tânărului, polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, reieșind risc iminent pentru siguranța vieții și integrității acestuia, însă acesta s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu.

De asemenea, polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului și în cazul minorului, însă, bunica acestuia s-a opus emiterii ordinului de protecție provizoriu, minorul fiind în prezent sub supraveghere asistenților sociali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Astfel, în baza probatoriului administrat și a cercetărilor efectuate, polițiștii au dispus, azi, 15 mai, față de cei doi tineri, măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cei în cauză urmează să fie introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Notă: Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație să înfrângă prinicipiul prezumției de nevinovăției.