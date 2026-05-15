Un polițist din cadrul IPJ Galați a fost găsit fără viață, după ce și-ar fi pus capăt zilelor folosind arma din dotare. Tragedia a avut loc în autoturismul de serviciu.

Bărbatul lucra în cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare. Din datele existente, colegii săi știau că trecea printr-o perioadă dificilă pe plan personal, fiind separat în fapt de soția sa cu care avea tensiuni în familie.

Se pare că, în dimineața tragediei, polițistul nu s-a mai prezentat la activitățile obișnuite și nu și-a mai dus copiii la școală. Ulterior, a fost găsit în mașina de serviciu, iar echipajele sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

„O nouă tragedie a avut loc în Galați, după ce un ofițer din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare și-a pus capăt zilelor, folosind arma din dotare. Colegul nostru a fost găsit fără suflare în autoturismul de serviciu.

Din primele informații, la nivelul IPJ Galați era cunoscută situația conflictuală existentă în familie, acesta fiind separat în fapt de soția sa. Unul dintre semnalele care au prefigurat tragedia a fost absența polițistului la primele ore ale dimineții, când urma să își conducă copiii la școală.

Fiecare om se confruntă, la un moment dat, cu dificultăți și provocări în viață. Însă atunci când peste problemele personale se adaugă presiunea de la locul de muncă, nopțile nedormite, programul haotic și epuizarea, sănătatea emoțională devine extrem de vulnerabilă, iar riscul unor astfel de tragedii crește dramatic.

Este un moment dureros, care trebuie să ne determine să vorbim mai apăsat despre sprijinul psihologic real, despre prevenție și despre responsabilitatea instituțională față de oamenii care poartă uniforma. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții Sindicatului Europol.