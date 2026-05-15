La data de 14 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dragomirești, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe D.J. 186 Dragomirești, au oprit pentru control o autoutilitară, care transporta material lemnos.

La solicitarea polițiștilor de a le înmâna documentele personale, cele ale autoutilitarei, precum și cele care să ateste legalitatea transportului de material lemnos, bărbatul care conducea autoutilitara, nu a putut prezenta avizul de însoțire pentru transportul pe care îl efectua.

În urma inventarierii, s-a stabilit că autoutilitara transporta cantitatea de 10,18 metri cubi de material lemnos, de esență fag.

Întrega cantitate de material lemnos a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Dragomirești, iar autoutilitara în cauză a fost indisponibilizată.

Sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomirești, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase în volum de peste 10 mc neînsoțite de documente specifice de transport.