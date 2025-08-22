Comuna Suciu de Sus marchează, în acest an, un moment cu totul special: împlinirea a 700 de ani de la prima atestare documentară. Cu această ocazie, între 6 și 7 septembrie 2025, comunitatea este invitată să ia parte la un program festiv dedicat istoriei, tradițiilor și oamenilor locului.

Programul aniversar:

Sâmbătă, 6 septembrie 2025 – Platoul din fața Primăriei (ora 12:00):

Deschiderea oficială a evenimentului;

Prezentarea însemnătății istorice a comunei;

Decernarea titlurilor de Cetățean de Onoare;

Celebrarea Cuplurilor de Aur;

Program artistic cu invitați speciali.

Duminică, 7 septembrie 2025:

Ora 10:00 – Liturghie și Hramul Bisericii Ortodoxe „Sf. Trei Ierarhi” din Suciu de Sus;

Ora 14:00 – „Joc la șură”, ediția a V-a, desfășurat La Pepinieră, cu muzică, dans și voie bună.

Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Suciu de Sus, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș și în parteneriat cu Teleleu din Maramureș.

Manifestarea va aduce împreună localnici, invitați și prieteni ai comunei, într-o celebrare a istoriei, tradițiilor și comunității unite de-a lungul celor șapte secole.