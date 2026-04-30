Polițiștii intervin cu promptitudine în toate cazurile în care se sesizează fapte din sfera violenței domestice, pentru a proteja viața și integritatea victimelor.

Marți, 29 aprilie a.c., în jurul orei 15.50, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 să intervină pe o stradă din municipiu, fiind semnalat un scandal între doi soți.

Polițiștii s-au deplasat din dată la fața locului, unde, au identificat apelanta, o femeie de 57 de ani.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că, aceasta ar fi fost amenințată de soțul său, în vârstă de 62 de ani.

În cauză, polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, reieșind risc iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile. Femeia a refuzat punerea în aplicare a măsurii de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.