La data de 29 aprilie a.c., în jurul orei 20.50, polițiștii orașului Ulmeni au oprit pentru control, pe D.C. 82, în localitatea Iadăra, un autoturism.

La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 22 ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit faptul că autoturismul condus este radiat din circulație.

În continuare, sub supraveghere a procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.

Polițiștii continuă acțiunile de monitorizare și control pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.