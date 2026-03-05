Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică un proiect de ordin privind metodologia de înscriere în clasa a IX-a, pentru anul școlar 2026–2027, a elevilor care au obținut performanțe deosebite la olimpiadele școlare și competițiile internaționale.

Potrivit proiectului, absolvenții de clasa a VIII-a care au câștigat premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de minister sau care au obținut premiile I, II ori III sau medalii de aur, argint sau bronz la competiții internaționale recunoscute de minister se vor putea înscrie direct la liceu, fără a susține Evaluarea Națională.

Conform documentului, elevii care se încadrează în aceste categorii vor putea participa la procesul de admitere într-un singur județ. De asemenea, înscrierea se va face pe baza unei liste care stabilește corespondența dintre specificul olimpiadei sau competiției și filiera, profilul ori specializarea liceală la care elevul dorește să se înscrie.

Proiectul de metodologie este disponibil pentru consultare publică, iar persoanele interesate pot transmite propuneri și observații pe adresa de e-mail dedicată. Forma finală a documentului va fi aprobată după analizarea feedbackului primit și după dezbaterea în cadrul Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.