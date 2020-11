Comunicat al Spitalului Județean Neamț: „Sâmbătă seară, în jurul orei 18.30, la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Piatra Neamț a avut loc un incendiu care a afectat secția de ATI – unde erau internați, în două saloane, 16 pacienți. La acest moment șapte dintre pacienți sunt decedați, iar al optulea se află în stare critică.

În același timp, un medic care se afla în secție se află în stare gravă, suferind răni extinse.

Ceilalți pacienți nu mai pot fi îngrijiți în secția de ATI și urmează să se facă toate demersurile pentru a fi transferați către alte spitale.

Conducerea SJU Piatra Neamț îi asigură pe pacienți că, în continuare, echipa medicală este la muncă și intervine pentru a oferi tratamentul necesar celorlalți pacienți internați în celelalte secții ale unității medicale”.

Update : Medicul care era de garda in sectie este in stare grava, a suferit arsuri de gradul II si III pe 80% din suprafata corpului. Un alt pacient este in stare grava, in afara celor 7 decedati.