Vinerea Neagră mi-a adus aminte de un discurs formidabil dintr-un film extraordinar. Este vorba de discursul colonelului Frank Slade din finalul filmului „Parfum de femeie”. „Știți, sunt de ceva vreme pe-aici. Am văzut băieți ca aceștia, chiar mai tineri, cu brațele rupte, cu picioarele smulse. Dar nu este ceva mai oribil decât vederea unui suflet amputat. Nu există proteză pentru așa ceva.”

Știți? Și eu sunt de ceva vreme pe aici și am văzut (deja prea) multe. Am văzut politicieni bătrâni ce și-au falsificat trecutul pentru a-și ascunde cadavrele, la fel cum am văzut politicieni tineri, gata să calce pe cadavre pentru a-și falsifica trecutul. Am văzut cum plagiatul a ajuns politică de stat, cum furtul a ieșit din coteț și a intrat în bibliotecă, cum hoțul a vrut și a reușit să devină profesor, doctor, academician.

Prinși, s-au ferit, s-au ascuns, ba chiar au încercat să-și șteargă mizeria, sperând că din memoria colectivă se va șterge duhoarea pe care a provocat-o. Știau că au furat. Chiar dacă erau respingător obraznici, erau conștienți de rușinea ce ar fi trebuit să le fie.

Acum văd o nouă generație de politicieni. Pentru ei, tot ce există li se cuvine. Dacă tot ne propun să trăim în grupuri, nu în familie, dacă tot consideră că proprietatea e o noțiune învechită iar sexul biologic o problemă de opțiune, dacă pentru ei Iisus este „un copil, sărac cu o mamă surogat și un tată care acceptă paternitatea fără să fi contribuit la ea”, ce rost ar avea să ne mai pierdem timpul cu fleacuri despre plagiat, despre a fura sudoarea frunții altuia. „O Românie fără hoție”, ne spun ei.

Da, măi copii, dar hoție nu înseamnă doar să furi găina din cotețul vecinului, nu înseamnă să furi termopane, fabrici, păduri și uzine. Hoție e și atunci când iei munca altuia și spui că-i a ta. Iar prima hoție este chiar prima minciună pe care o spui, pentru că ai furat adevărul.

PMP, de cinci ani de zile – din care în ultimii patru au fost colegi de parlament cu „noii politicieni” din USR veniți să ne „salveze” pe toți – a depus nu unul, ci două proiecte privind reducerea numărului de parlamentari la 300. În toți anii ăștia nu au primit niciun fel de sprijin de la salvatorii României. Dar astăzi „salvatorii” au găsit o găselniță. E Vinerea Neagră, ziua marilor reduceri comerciale (mai bine de jumătate mincinoase), iar ei ne propun (comercial și mincinos) reducerea…. numărului de parlamentari la 300.

Păi măi copii, oferta asta e pe piață de 5 ani și nu e a voastră. E a noastră. E muncită. Am adunat multe sute de mii de semnături pentru ea, în stradă, in ploaie și praf, nu virtual. Traian Băsescu a trecut-o printr-un referendum și mai bine de 80% dintre români au susținut-o. Iar voi schimbați ambalajul și umpleți bătătura de cotcodăceală, că ați făcut o… mărgică. Din punct de vedere comercial ar trebui să vă închidă prăvălia pentru reclamă mincinoasă. Iar din punct de vedere moral, ceea ce faceți voi se numește furt. Furați ideile și efortul altora și vreți, cu „misecuvinism” să vi le însușiți. Dar vreți o Românie fără hoție și fără penali.

Nu vă doresc asta, dar drumul pe care ați pornit se numește hoție și vă garantez că mai devreme sau mai târziu, mergând pe el, veți ajunge la fel de penali ca și cei pe care astăzi (doar) vreți să-i înlocuiți, pentru că, mie așa îmi pare, doar vreți să fiți în locul lor, nu altfel decât ei.

Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Nu credeți că deja lipsesc cam multe ouă din gestiune și sunteți deja cam prea murdari de gălbenuș la colțul gurii? (Romulus Lucian Iaru)

