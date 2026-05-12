În perioada 5 – 8 mai, a avut loc primul atelier de lucru organizat în cadrul proiectului transfrontalier „SAFE MOUNTAINS”, dedicat îmbunătățirii supravegherii și intervenției în ariile naturale protejate din Maramureș și regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina.

Proiectul urmărește consolidarea colaborării dintre structurile montane ale Inspectoratului de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș și structurile similare din regiunile Hutsulshchyna, Synevyr și Verkhovyna din Ucraina, împreună cu instituțiile partenere care au atribuții în zona parcurilor naționale din cele două țări.

Valoarea totală a proiectului este de 442.773,65 euro, din care 90% reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 10% cofinanțare națională. Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș va beneficia de suma de 255.836,19 euro.

Potrivit reprezentanților IJJ Maramureș, obiectivul principal al atelierului a fost evaluarea infracțiunilor de mediu din zona transfrontalieră și identificarea nevoilor specifice pentru crearea unei platforme operaționale comune între posturile montane din Maramureș și regiunea Ivano-Frankivsk.

La întâlnire au participat reprezentanți ai echipei de proiect din România și Ucraina, specialiști din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Maramureș, Direcției Județene pentru Protecția Mediului Maramureș, Administrației Parcului Național Munții Rodnei, Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului, precum și reprezentanți ai FRONTEX.

În cadrul dezbaterilor au fost analizate metodele de prevenire, control și sancționare a infracțiunilor de mediu, fiind identificate principalele amenințări și vulnerabilități din ariile naturale protejate.

Rezultatele proiectului vor contribui la protejarea habitatelor și speciilor vulnerabile, la combaterea mai eficientă a infracțiunilor de mediu și la aplicarea unitară a legislației privind conservarea biodiversității în cele două regiuni transfrontaliere.