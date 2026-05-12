România este Țara Invitată de Onoare la cea de-a 80-a ediție a Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt, unul dintre cele mai importante evenimente editoriale și culturale din lume, programat între 11 și 15 octombrie 2028.

Acordul oficial a fost semnat la București, pe 20 februarie 2026, de către András Demeter și Juergen Boos, marcând un moment considerat de reprezentanții culturii române drept o confirmare a vizibilității și maturității literaturii române pe scena europeană.

Directorul târgului de la Frankfurt, Juergen Boos, a subliniat că literatura română este deja cunoscută în spațiul european prin autori precum Mircea Cărtărescu și Gabriela Adameșteanu, ale căror opere „vorbesc despre o țară care a traversat turbulențe politice, cenzură și noi începuturi”. Oficialul german a declarat că organizatorii așteaptă „cu interes să descopere diversitatea peisajului literar multilingv al României”.

La rândul său, ministrul culturii, András Demeter, a descris desemnarea României drept „un moment-cheie” și o recunoaștere a valorilor culturale românești, dar și o responsabilitate majoră:

„Ne propunem să oferim o imagine onestă și relevantă a profunzimii și vitalității peisajului cultural românesc de astăzi.” Și Varujan Vosganian a vorbit despre importanța simbolică a participării:

„Literatura română e o literatură de prim rang în Europa. Ea trebuie însă să fie mai bine cunoscută.”

Prezența României la Frankfurt nu va însemna doar promovarea literaturii, ci și un program amplu dedicat filmului, artelor vizuale și industriilor creative. La ceremonia de semnare au participat reprezentanți ai Guvernului României, ai diplomației germane și ai mediului cultural, printre care Horia-Roman Patapievici și Angela Ganninger.

Programul „Țară Invitată de Onoare”, organizat de Târgul de Carte de la Frankfurt încă din 1976, este considerat una dintre cele mai importante platforme internaționale pentru promovarea literaturii și stimularea traducerilor în alte limbi.

Pentru cultura română, anul 2028 poate deveni mai mult decât o simplă prezență la un târg de carte: poate fi momentul în care literatura română își spune povestea în fața lumii, cu mai multă încredere, vizibilitate și continuitate.