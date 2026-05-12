Locuitorii din județul Maramureș au la dispoziție un nou instrument pentru combaterea abandonului ilegal de deșeuri. Prin intermediul aplicației mobile ADI Deșeuri Maramureș, cetățenii pot transmite rapid sesizări atunci când observă persoane sau autovehicule care aruncă ilegal gunoaie în natură.

Noua funcționalitate permite trimiterea directă a reclamațiilor din aplicație, împreună cu fotografii și locația exactă a incidentului, facilitând astfel intervenția autorităților și identificarea celor responsabili.

Autoritățile atrag atenția că abandonarea deșeurilor este sancționată sever conform legislației în vigoare, amenzile putând ajunge până la 70.000 de lei. Inițiativa face parte dintr-un demers mai amplu de protejare a mediului și de responsabilizare a comunității locale.

Aplicația oferă însă și alte funcții utile pentru locuitorii din județ:

acces la calendarul de colectare pentru gospodăriile individuale;

notificări automate privind tipul de deșeu care trebuie scos la poartă;

alerte despre campaniile speciale de colectare (deșeuri voluminoase, vegetale, textile sau din construcții);

posibilitatea depunerii de sesizări privind serviciile de salubrizare;

hartă interactivă pentru Baia Mare cu punctele de colectare din apropiere;

ghid complet pentru colectarea selectivă.

Prin implicarea cetățenilor, autoritățile speră să reducă semnificativ fenomenul depozitării ilegale a deșeurilor și să contribuie la un mediu mai curat în întreg județul Maramureș.