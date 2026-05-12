Pe 12 mai, în anul 113, în inima Romei antice era inaugurat unul dintre cele mai importante monumente ale lumii romane: Columna lui Traian. Ridicată din ordinul împăratului Traian, construcția avea rolul de a celebra victoria Imperiului Roman în războaiele purtate împotriva dacilor și cucerirea Daciei.

Astăzi, la aproape două milenii distanță, Columna rămâne nu doar un simbol al Romei imperiale, ci și una dintre cele mai valoroase surse istorice despre civilizația dacică și confruntările dintre daci și romani.

Monumentul a fost construit în cadrul vastului Forum al lui Traian, un complex arhitectural impresionant proiectat de celebrul arhitect Apollodor din Damasc. Columna are aproximativ 30 de metri înălțime, iar dacă este inclus și soclul, depășește 38 de metri.

Elementul care a transformat-o într-o capodoperă a istoriei este basorelieful spiralat care înconjoară întreaga coloană. Acesta măsoară aproape 200 de metri lungime și cuprinde peste 150 de scene și aproximativ 2.500 de personaje sculptate cu un nivel impresionant de detaliu.

Relieful prezintă cele două campanii militare ale lui Traian împotriva regelui dac Decebal, desfășurate între anii 101-102 și 105-106. Sunt ilustrate scene de luptă, traversări de râuri, construcții de fortificații, ritualuri religioase și momente de viață cotidiană ale armatei romane și ale dacilor.

Pentru istorici și arheologi, Columna lui Traian este o adevărată „cronică în piatră”. Multe dintre informațiile despre vestimentația dacilor, armele lor, organizarea militară și chiar arhitectura cetăților dacice provin din studiul acestor sculpturi. Dacii sunt reprezentați cu o atenție aparte, aspect remarcat de numeroși istorici de-a lungul timpului. Departe de a fi înfățișați ca simpli barbari învinși, aceștia apar deseori ca adversari curajoși și disciplinați. Inclusiv imaginea lui Decebal ocupă un loc important în compoziția artistică a monumentului.

În interiorul coloanei există o scară în spirală care urcă până în partea superioară. Inițial, în vârf se afla statuia împăratului Traian, însă în secolul al XVI-lea aceasta a fost înlocuită cu statuia Sfântului Petru, care poate fi văzută și astăzi. De-a lungul secolelor, monumentul a supraviețuit războaielor, cutremurelor și transformărilor Romei, devenind una dintre cele mai importante mărturii ale Antichității. Pentru spațiul românesc, Columna are o încărcătură aparte, fiind considerată un document istoric fundamental pentru înțelegerea originilor și trecutului Daciei.

În mod simbolic, scena inaugurării de la 12 mai 113 a reprezentat mai mult decât celebrarea unei victorii militare. A fost momentul în care Imperiul Roman și-a sculptat propria versiune a istoriei într-un monument care continuă să vorbească lumii și după aproape 2.000 de ani.

