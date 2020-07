Primul caz petrecut in Baia Mare in zona Autogara, o femeie fiind lovita de o masina pe trecerea de pietoni.

Unul dintre salvamontisti fiind in zona a vazut accidentul, a oprit si a asigurat zona acordand primul ajutor femeii ranite pana la sosirea echipajelor de Politie si SMURD si pana la preluarea acesteia si transportul de utgenta la unitatea medicală.

Al doilea apel de urgenta venit prin 112 a anuntat o problema medicala a unui barbat aflat pe Valea Alba, comuna Mara, acesta fiind suspect de un avc.

Echipajul SPJ SALVAMONT MARAMURES s-a deplasat de urgenta in zona greu accesibila mentionata de bărbat prin telefon si in acest moment dupa acordarea primului ajutor l-au pregatit pentru transportul in zona dificila pentru a fi preluat de echipajul SMURD care se deplaseaza la punctul de intalnire cu salvamontistii.

Știre în actualizare.