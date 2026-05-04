Universitatea Babeș-Bolyai ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a Metarankingului Național, clasament oficial publicat pe 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc, într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale.

Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov.

În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții – Universitatea Babeș-Bolyai, UMF „Carol Davila” și Universitatea din București – au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional.

Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Metarankingul național joacă un rol esențial în alocarea fondurilor pentru cercetare, aproximativ 100 de milioane de lei fiind distribuite anual în funcție de aceste rezultate. În același timp, ediția din 2026 vine fără un clasament independent de referință, după ce inițiativele anterioare realizate de organizații academice externe au fost întrerupte.

Chiar și în acest context, ierarhia confirmă tendințele din ultimii ani: consolidarea centrelor universitare mari și creșterea competiției între instituțiile din domeniul medical, tehnic și socio-uman.

