Moneda națională începe săptămâna de tranzacționare la cel mai scăzut nivel din istorie, pe fondul unei perioade marcate de incertitudini economice și tensiuni politice. Potrivit Banca Națională a României, în ultima zi de tranzacționare înainte de minivacanța de 1 Mai, un euro a fost cotat oficial la 5,14 lei.

Evoluția vine după o zi extrem de volatilă pe piața valutară, descrisă de reprezentanții BNR drept tipică pentru perioadele de instabilitate. Fluctuațiile rapide reflectă reacția investitorilor la contextul intern, unde echilibrul economic este pus sub semnul întrebării.

Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari, Flavius Jakubowicz, atrage atenția că deprecierea leului este strâns legată de percepția de risc asupra României. Potrivit acestuia, incertitudinea politică, presiunea pe deficitul bugetar și nivelul încă ridicat al inflației contribuie la slăbirea monedei naționale.

„Dacă există o percepție că măsurile fiscale pot fi amânate, diluate sau blocate politic, presiunea se transferă imediat în curs, în dobânzi și în costul de finanțare al statului și al companiilor”, a explicat analistul.

Astfel, nu doar cursul valutar este afectat, ci și dobânzile și costurile de împrumut, ceea ce poate avea consecințe directe asupra economiei și populației. În lipsa unor măsuri clare și a stabilității politice, specialiștii avertizează că volatilitatea ar putea continua și în perioada următoare.