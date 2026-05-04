Uniunea Europeană face un pas important în direcția protecției animalelor, adoptând un nou set de reguli care vizează atât bunăstarea acestora, cât și responsabilizarea proprietarilor. Una dintre cele mai semnificative măsuri este interzicerea ținerii câinilor legați, cu excepția cazurilor strict justificate din punct de vedere medical.

Noile reglementări impun și microciparea obligatorie a animalelor de companie, inclusiv a pisicilor fără stăpân, într-un efort de a combate abandonul și de a facilita identificarea acestora. Totodată, este interzisă reproducerea între animale înrudite, o practică ce poate duce la probleme grave de sănătate și suferință pentru animale.

În România, unde în multe gospodării câinii sunt încă ținuți în lanț, aceste măsuri sunt privite ca un progres necesar. Specialiștii consideră că schimbările vor contribui la alinierea standardelor naționale la cele europene și la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru animale.

Regulile nu vor intra în vigoare imediat, ci vor fi implementate treptat, pe măsură ce vor fi integrate în legislația fiecărui stat membru. Adaptarea va presupune atât informarea populației, cât și măsuri concrete de sprijin și control din partea autorităților.