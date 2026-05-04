După o absență de peste două secole, elanul revine în fauna României, marcând un moment important pentru biodiversitatea națională. Patru exemplare au fost aduse recent în județul Neamț, în cadrul proiectului „Ținutul Zimbrului”, după ce au fost selectate din centre specializate din Germania, Franța și Elveția. Reintroducerea acestei specii este considerată un pas esențial în refacerea echilibrului ecologic, elanul fiind cunoscut drept un veritabil „inginer de ecosistem”, cu rol în modelarea habitatelor umede și în menținerea diversității biologice.

Potrivit lui Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători-Neamț, inițiativa are și o semnificație simbolică: „Aducerea elanilor este un act de reparație morală față de natură”.

În prezent, animalele se află în carantină pentru o perioadă de 30 de zile, fiind monitorizate din punct de vedere sanitar-veterinar înainte de a putea fi introduse treptat în mediul natural și prezentate publicului.

Proiectul face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative dedicate conservării și refacerii faunei sălbatice din România, readucând în atenție importanța protejării patrimoniului natural.

Surse: News.ro/ Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA