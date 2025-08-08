Luni, 11 august, de la ora 18.00, echipa masculină de handbal a CS Minaur va juca primul amical al verii, în Sala Polivalentă, adversară fiind divizionara secundă CSM Oradea. Băimărenii se pregătesc pentru startul sezonului 2025-2026, unde vor lupta pe patru fronturi: Liga Zimbrilor (prima etapă pe 7 septembrie, în deplasare, la Suceava), Supercupa României (Bistrița, 21-22 august – vom juca în semifinale cu HC Buzău), EHF European League (primul tur, cu islandezii de la Stjarnan, 30 august acasă și 7 septembrie în deplasare) și, nu în ultimul rând, Cupa României.

Lotul echipei Minaur pentru sezonul 2025-2026

Portari: Anton Terekhov (Ucraina), Darius Makaria, Cristian Sîncu

Extremă stânga: Milan Kotrc (Cehia), Lucas Sabou, Dragoș China

Inter stânga: Tudor Botea, Gabriel Cumpanici, Ovidiu Ardelean

Centru: Stefan Vujic (Serbia), Erik Leonard Pop, Mario Racolța

Inter dreapta: Alexandru Măgurean, Anderson Mollino da Silva (Brazilia)

Extrema dreapta: David Pavlov, Artem Kozakevych (Ucraina), David Moldovan, Vlad Pop

Pivot: Viorel Fotache, Robert Nagy, Mohamed Zein (Egipt), Sebastian Barbul.

Antrenori: Nuno Farelo (Portugalia, principal), Mihai Bușecan (secund)