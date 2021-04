DALBERT ROZSNYAI, atacantul maramureșean din Băiuț, cu peste 290 de meciuri în prima ligă a României, este născut în 17.04.1952, s-a remarcat ca unul dintre cei mai incisivi și prolifici atacanți români din anii 70, în sezonul, 1972-1973 fiind al patrulea marcator din Divizia A.

Debutul lui Rozsnyai în Divizia A, se produce în septembrie 1972 pe când atacantul de la Băiuț evolua pentru Jiul Petroșani, in partida, Steaua-Jiul 3-0, iar, ultimul meci în Divizia A pentru valorosul atacant, s-a desfășurat, în 1985 la Hunedoara, în partida Corvinul-FC. Baia Mare 1-3. Dintre echipele importante la care a jucat Adalbert Rozsnyai, le amintim pe Chimistul Baia Mare, FC Baia Mare, Jiul Petroșani, Dinamo București. 291 de meciuri în prima divizie a României și 86 de goluri marcate pentru marele atacant maramureșean. De 15 ori a evoluat în Cupa României Rozsnyai, în sezonul 1973-74, câștigând acest trofeu, cu Jiul Petroșani. A obținut un titlu a României, cu Dinamo București in sezonul, 1976-1977.

A jucat 4 meciuri în Cupa Cupelor cu Jiul Petroșani și FC Maramureș Baia Mare, iar, în două rânduri în Cupa UEFA.

Adalbert Rozsnyai, a făcut parte din cea mai însemnată perioada a fotbalului băimărean, când, FC Maramureș Baia Mare avea antrenor pe Viorel Mateianu, perioadă în care, echipa maramureșeană juca împotriva celor de la Real Madrid, in Cupa Cupelor, sezon 1982-83.

După încheierea activității sportive, Adalbert Rozsnyai, își continuă activitatea ca și antrenor pe banca mai multor echipe, printre care și FC Baia Mare.

Felicitări, Adalbert Rozsnyai pentru întreaga carieră sportivă! Vă mulțumim, in mod special pentru perioada în care ați evoluat cu succes pentru FC Maramureș Baia Mare!