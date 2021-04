Suporterii Sportului s-au strâns în acest an pentru a pune bazele unui nou proiect în Regie, alături de clubul sportiv, dar Vasile Șiman ar fi gata să revină la putere. Fost jucător în Regie, Ionuț Mazilu a anunțat că Vasile Șiman plănuiește să revină în fotbalul românesc:

Vasile Șiman vrea să revină la Sportul Studențesc

„Baza din câte ştiu eu nu a fost niciodată a Sportului Studenţesc în acte sau a domnului Şiman. Ea a fost mereu închiriată. Dar tot ce ţine de istoria acestui club e în Regie. Acum nu mai e nimic. Acum sunt nişte suporteri care încearcă să reînvie echipa, dar e foarte greu.

Din câte ştiu eu, da, clubul e tot al lui Vasile Şiman. Eu am avut o relaţie ok cu domnul Şiman. Din discuţiile mele cu el, îşi doreşte şi vrea, într-o perioadă nu foarte lungă, să readucă echipa în prim-plan. Dar sunt multe necunoscute în momentul de faţă. E posibilitatea de a pleca la fel ca Rapidul, din Liga a 4-a. În acest moment nu există altă variantă”, a spus Ionuț Mazilu, pentru Look Sport.

Ce plan au suporterii Sportului Studențesc

Fanii Sportului Studențesc formează în prezent Asociația Suporterilor Sportul Studențesc București, iar de la începutul anului discută cu reprezentanții clubului despre reactivarea secției de fotbal. Mai mult decât atât, Asociația Suporterilor Sportul Studențesc București va lansa și o campanie de strângere de fonduri și sponsorizări, pentru dezvoltarea acestui proiect. Suporterii vor să facă acest lucru alături de cât mai mulți foști jucători din Regie.

Se pare că acest demers al suporterilor l-a trezit și pe Vasile Șiman, care acum ar fi gata să revină la echipă.

Sportul Studențesc a luat naștere în 1916 și în 2017 s-a retras din Liga 4

Sportul Studențesc a fost fondat în 1916, de către un grup de profesori și studenți conduși de matematicianul Traian Lalescu. La început clubul s-a numit Sporting Club Universitar Studențesc și a avut două secții: fotbal și rugby.

Cea mai bună clasare a Sportului Studențesc a fost obținută sub comanda lui Ion Voica, cel care l-a pregătit și pe Hagi în Regie. Sportul a reușit să încheie pe locul 2 în sezonul 1985/1986, a jucat de trei ori finala Cupei României și de-a lungul vremii a dat zeci de internaționali echipei României, printre care pe Gheorghe Hagi, Mircea Sandu, Marcel Coraș, sau Gino Iorgulescu.

În prezent, baza din Regie este folosită de Rapid. Pe terenul central evoluează și echipa Rapid II, în Liga 3.