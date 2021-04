Cetățenii comunei Lăpuș, cu primarul în frunte, au făcut o acțiune de ecologizare a satului și a malurilor râului Lăpuș. Au anulat și câteva depozite necontrolate.

Urmează, spune primarul Cristina BUDA, încă o acțiune, pe 9 aprilie, împreună cu cei de la Apele Române.

În imediata vecinătate, la Cupșeni, primarul Lucia BUTCURE pregătește o acțiune de ecologizare, duminică.

”Eu am lansat aceste acțiuni încă din 2016. Am început cu 50 de tineri, după care am avut participare masivă. A mai fost o încercare anul acesta, dar vom face ecologizări ori de câte ori va fi nevoie, în fiecare sat. Sper să am participare bună, sunt satele noastre, nu?!”

Tot în Țara Lăpușului, administrația din Băiuț anunță o acțiune de ecologizare.